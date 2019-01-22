Spotted: Taimur, Soha Ali Khan, Malaika Arora...

Shakeel Ladak, Amrita Arora, Malaika Arora and Karisma Kapoor
Inaaya Naumi Khemu and mother Soha Ali Khan
Taimur Ali Khan
Susanne Khan
Sania Mirza
Karisma Kapoor, Malaika and Amrita Arora
Alia Bhatt and Vicky Kaushal
Ranveer Singh
Janhvi Kapoor
Mira Kapoor
Taimur Ali Khan
Katrina Kaif and sister Isabelle Kaif
Malaika's son Arhaan
Deepika Padukone at a book launch in Mumbai.
Taimur Ali Khan visits Inaaya
Akshay Kumar, Twinkle Khanna and Bobby Deol spotted at Soho house.
Varun Dhawan, Ranveer Singh, Vicky Kaushal Rohit Shetty and Katrina Kaif
Jahnvi Kapoor
Karan Johar
Kareena Kapoor and Taimur (Instagram)
Nick Jonas and Priyanka Chopra (Instagram)
Esha Gupta poses for photographs during the launch of her new music video 'Get Dirty' in Mumbai. (AFP)
Ihana Dhillon poses for photographs at the 2019 Global Film Tourism Conclave event in Mumbai. (AFP)
Tiger Shroff
Hrithik Roshan's birthday party at Soho House.
Sonam Kapoor spotted shooting for The Zoya Factor.
Madhuri Dixit
Rohit Shetty and Ranveer Singh
Deepika Padukone
Nick Jonas and Priyanka Chopra Photo: Instagram
Dinesh Vijan and Kriti Sanon
Simmba success party... Rohit Shetty, Ranveer Singh, Sara Ali Khan, Akshay Kumar and Karan Johar
Janhvi Kapoor
Sonam Kapoor
Ranveer Singh and Deepika Padukone return from their honeymoon.
Mira Rajput Kapoor
Anand Ahuja and Sonam Kapoor
Malaika Arora
Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai spotted at Sonali Bendre's house.
Salman Khan and Iulia Vantur
Sussanne Khan and Anu Dewan
Jacqueline Fernandez
Aamir Khan at an event on Child Obesity.
Priyanka Chopra Photo: Instagram
Saif Ali Khan and Taimur Photo: Instagram
Malaika Arora
Varun Dhawan
Dabboo Ratnani and his wife Manisha attend Sanjay Khan's birthday bash.
Randhir Kapoor attends Sanjay Khan's birthday bash.
Hrithik Roshan attends his ex father in law Sanjay Khan's birthday bash.
Ananya Pandey
Aamir Khan
Salman Khan's father Salim Khan
Varun Dhawan and Aditya Roy Kapoor
Hrithik Roshan
Susanne Khan
Shahid Kapoor
Susanne Khan
Janhvi Kapoor
Malaika Arora
Ranveer Singh
Ananya Pandey
Jacqueline Fernandez
Shabana Azmi and Javed Akhtar
Shraddha Kapoor