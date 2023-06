UNESCO awards Lebanese Kassem Istanbouli with the UNESCO-Sharjah Prize for Arab Culture

Actor and director Kassem Istanbouli has been awarded by UNESCO with the 2023 Sharjah Award for Arab Culture and Arts, recognizing his prominent contribution to Arab culture.

The international committee of experts in the fields of culture and arts has chosen the work of Kassem Istanbouli, founder of the Lebanese National Theatre, from many nominations for his contribution to the creation of an independent culture and arts net in Lebanon, including the restoration of abandoned cinemas in South and North of Lebanon, the organization of international cinema, theater, and music festivals, the implementation of workshops for children and the youngers, and the creation of international bridges promoting the exchange of artistic experiences and dialogue, promoting the dissemination of Arab artistic experiences and culture in the world.

Sharjah Award for Arab Culture and Arts was created in 1998 by the initiative of Sheikh Dr.Sultan bin Muhammad Al-Quasimi to celebrate Arab creators and intellectuals, and this 2023 award will be its 19th edition.



La UNESCO otorga al libanés Kassem Istanbouli el Premio Sharjah 2023

El actor y director Kassem Istanbouli ha sido galardonado por la UNESCO con el Premio Sharjah de Cultura y Artes Árabes 2023, en reconocimiento a su destacada contribución a la cultura árabe.

El comité internacional de expertos en los campos de la cultura y las artes ha elegido el trabajo de Kassem Istanbouli, fundador del Teatro Nacional Libanés, entre muchas nominaciones por su contribución a la creación de una red independiente de cultura y artes en el Líbano, incluida la restauración de cines abandonados en el sur y el norte del Líbano, la organización de festivales internacionales de cine, teatro y música, la implementación de talleres para niños y jóvenes, y la creación de puentes internacionales que promuevan el intercambio de experiencias artísticas y el diálogo, promoviendo la difusión de las experiencias artísticas y la cultura árabe en el mundo.

El Premio Sharjah para la cultura y las artes árabes se creó en 1998 por iniciativa del jeque Dr.Sultan bin Muhammad Al-Quasimi para celebrar a los creadores e intelectuales árabes, y este premio de 2023 será su 19.ª edición.



L'UNESCO décerne au Libanais Kassem Istanbouli le prix Sharjah 2023

L'acteur et réalisateur Kassem Istanbouli a reçu de l'UNESCO le prix Sharjah 2023 pour la culture et les arts arabes, reconnaissant sa contribution importante à la culture arabe.

Le comité international d'experts dans les domaines de la culture et des arts a choisi le travail de Kassem Istanbouli, fondateur du Théâtre National Libanais, parmi de nombreuses nominations pour sa contribution à la création d'un réseau culturel et artistique indépendant au Liban, y compris la restauration de cinémas abandonnés dans le sud et le nord du Liban, l'organisation de festivals internationaux de cinéma, de théâtre et de musique, la mise en place d'ateliers pour les enfants et les plus jeunes, et la création de passerelles internationales favorisant l'échange d'expériences artistiques et le dialogue, favorisant la diffusion des expériences artistiques et de la culture arabes dans le monde .

Le prix Sharjah pour la culture et les arts arabes a été créé en 1998 à l'initiative du cheikh Dr.Sultan bin Muhammad Al-Quasimi pour célébrer les créateurs et intellectuels arabes, et ce prix 2023 sera sa 19e édition.

