Spotted: Deepika Padukone, Kajol, Shahid Kapoor...

Shahid Kapoor and wife Mira Rajput Kapoor
Kajol and her son at Total Dhamaal
Kalki Koechlin
Deepika Padukone goes to the salon with her mother Ujjala Padukone.
Katrina Kaif and sister Isabelle Kaif
Arjun Kapoor and Malaika Arora
Tiger Shroff
Sara Ali Khan
Aditi Rao Hydari
Kartik Aaryan and Kriti Sanon
Anushka Sharma
Sidharth Malhotra and Parineeti Chopra
Deepika Padukone
Salman Khan
Arjun Kapoor
Sonakshi Sinha
Sonakshi Sinha at her manager's wedding
Kareena Kapoor
Pooja Hegde
Vidya Balan
Karisma Kapoor
Jacqueline Fernandez
Aishwarya Rai
Soha Ali Khan, Kunal Khemu and Neha Dhupia
Taimur Ali Khan spotted horse riding.
Janhvi Kapoor
Karan Johar
Shweta Bachchan
Susanne Khan
Neha Dhupia
Bobby Deol
Katrina Kaif
Karisma Kapoor
Arjun Kapoor and Malaika Arora
Kareena Kapoor and Saif Ali Khan
Katrina Kaif
Alia Bhatt
Priyanka Chopra and Nick Jonas
Photos: Instagram
Aditya Roy Kapoor
Ranveer Singh and Alia Bhatt
Katrina Kaif
Mira Kapoor
Khushi and Janhvi Kapoor
Kajol with daughter Nysa
Akshay Kumar and Twinkle Khanna