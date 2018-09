Pakistan v Afghanistan Asia Cup scoreboard

By AFP

Scoreboard in the Asia Cup Super Four match between Pakistan and Afghanistan at Sheikh Zayed Stadium on Friday:

Afghanistan

Mohammad Shahzad c Sarfraz b Nawaz 20

Ihsanullah Janat c and b Nawaz 10

Rahmat Shah c and b Nawaz 36

Hashmatullah Shahidi not out 97

Asghar Afghan b Shaheen 67

Mohammad Nabi c Hasan b Shaheen 7

Najibullah Zadran b Hasan 5

Gulbadin Naib not out 10

Extras: (lb2, nb2, w1) 5

Total: (for six wkts; 50 overs) 257

Did not bat: Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Aftab Alam

Fall of wickets: 1-26 (Ihsanullah), 2-31 (Shahzad), 3-94 (Shah), 4-188 (Asghar), 5-200 (Nabi), 6-212 (Najibullah)

Bowling: Shinwari 10-1-58-0 (1nb), Shaheen 10-0-38-2, Nawaz 10-1-57-3, Malik 4-0-21-0, Sohail 6-0-30-0, Hasan 10-0-51-1 (1nb, 1w)

Pakistan

Fakhar Zaman lbw b Mujeeb 0

Imam-ul-Haq run out 80

Babar Zaman st Shahzad b Rashid 66

Haris Sohail c Ihsanullah b Mujeeb 13

Shoaib Malik not out 51

Sarfraz Ahmed b Naib 8

Asif Ali c Alam b Rashid 7

Mohammad Nawaz b Rashid 10

Hasan Ali not out 6

Extras: (b2, lb2, w13) 17

Total: (for seven wkts; 49.3 overs) 258

Did not bat: Usman Shinwari, Shaheen Shah

Fall of wickets: 1-0 (Zaman), 2-154 (Imam), 3-158 (Azam), 4-194 (Sohail), 5-216 (Sarfraz), 6-226 (Asif), 7-242 (Nawaz)

Bowling: Mujeeb 10-2-33-2 (3w) Alam 9.3-1-64-0 (4w) Naib 10-0-61-1 (3w), Nabi 10-0-50-0 (1w), Rashid 10-0-46-3 (2w)

Result: Pakistan win by three wickets

Toss: Afghanistan

Umpires: Anil Chaudhry (IND) and Shaun George (RSA)

Tv umpire: Rod Tucker (AUS)

Match referee: Andy Pycroft (ZIM)