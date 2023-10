Das Zollamt in Dubai konfisziert 300.000 Tabletten psychotroper Medikamente

Das Zollamt in Dubai hat erfolgreich einen Versuch vereitelt, mehr als 300.000 Pillen psychotroper Medikamente sicherzustellen, die in 136 Kartons in einem Frachtcontainer versteckt waren. Diese Entdeckung wurde während einer Zollinspektionsaktion bei einem kommerziellen Versand gemacht, der aus einem anderen Land im Jebel Ali-Hafen ankam. Die Sicherheitskontrollinitiative "Siyaj" des Inspektionsbereichs des Dubai Zollamts konzentrierte sich auf diese verdächtige Sendung.

Nach einer gründlichen Untersuchung und Analyse der Containerroute sowie anderer relevanter Geheimdienstdaten wurde die Sendung vom Siyaj-Zollkontrollteam als "sehr hohes Risiko" eingestuft. Der betreffende Container wurde überwacht und bei seiner Ankunft im Hafen in die rote Spur zur sofortigen Zollinspektion geleitet. Suchteams durchleuchteten den Frachtcontainer und entdeckten verschiedene Arten von Drogen, die in Kisten versteckt waren.

Die Inspektionsabteilung des Zolls in Dubai setzt hochentwickelte Technologie ein, um die führende Rolle der Dubai Zollbehörde im weltweiten Kampf gegen illegalen Handel zu unterstreichen. Das Dubai Zollamt widmet sich seiner nationalen Verpflichtung, die Gesellschaft zu schützen und die Grenzen vor dem Schmuggel illegaler Waren und verbotener Substanzen zu sichern.

Marwan Al Muhairi, der Senior Manager des Inspektionszentrums des Jebel Ali Zollamts, betonte: "Das Dubai Zollamt hat seine Bemühungen verstärkt, den Drogenschmuggel zu bekämpfen und undurchdringliche Barrieren an den Zollkontrollpunkten in Dubai zu schaffen. Dies wurde durch die Steigerung unseres Risikomanagements, unserer Zielsetzung und unserer Inspektions- und Prüfungskapazitäten auf ein sehr hohes Niveau erreicht, was es uns ermöglicht, hochriskante Sendungen leicht zu erkennen und abzufangen, um die Sicherheit unseres Landes zu gewährleisten.“

