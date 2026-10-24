Dubai Police warn jobseekers against fake part-time job offers
Dubai Police said these schemes may involve attempts to obtain applicants’ banking details or persuade them to make or facilitate illegal financial transfers linked to criminal activities.Emirates247
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Scammers frequently exploit people looking for additional income by advertising attractive part time opportunities that turn out to be fraudulent. (Image for illustrative purposes only)
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