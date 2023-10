Initial results of UAE's 2023 parliamentary elections announced

The voting process for the 2023 Federal National Council elections concluded this evening, both in the UAE and abroad, and the National Elections Committee announced the preliminary results as follows:

-Winner in Abu Dhabi:

-Salem Hamad Salem Al Ameri

-Hilal Mohammed Hamdan Hilal Al Kaabi

-Mudhia Salem Kaderi Mohamed Al Menhali

-Hashima Yasser Ali Saeed Al Afari



-Winners in Dubai:

-Humaid Ahmed Ahmed Mohammed Al Tayer

-Ahmed Mir Hashem Ahmed Khoury

-Maryam Majid Khalfan Majid bin Thaneya

-Amna Ali Salem Ali Al Odaidi



-Winners in Sharjah:

-Mohammed Hassan Suleiman Ali Al Dhouri

-Walid Ali Mohamed bin Falah Al Mansouri

-Adnan Hamad Mohamed Hamad Al Hammadi



-Winners in Ajman:

-Majid Mohammed Rahma Mohamed Al Mazrouei

-Aisha Ibrahim Ahmed Al Marri



-Winners in Fujairah:

-Sheikh Saeed bin Suroor bin Saif bin Suroor Al Sharqi

-Aisha Khamis Ali Al Dhanhani



-Winners in Umm Al Qaiwain:

-Mohammed Issa Obaid Al Ali

-Mona Rashid Abdullah Tahnoon Al Ali



-Winners in Ras Al Khaimah:

-Saeed Rashid Abdullah Al Nuaimi

-Sultan Salem Abdullah bin Yaqoub Al Zaabi

-Salem Rashid Ali Al Ali

