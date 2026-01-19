8.20 PM Monday, 19 January 2026
19 January 2026
UAE President Arrives in India on Working Visit

Published
By WAM

UAE President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan arrived in New Delhi today on a working visit to the Republic of India.

His Highness was received at Palam Air Base by Indian Prime Minister His Excellency Narendra Modi, along with a number of senior officials.

Accompanying His Highness on the visit is a delegation that includes H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, Deputy Prime Minister and Minister of Defence; H.H. Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan; H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs; H.H. Sheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Deputy Chairman of the Presidential Court for Special Affairs; Sheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, Adviser to UAE President; several ministers, and top officials.

The page was last updated on: 19 January 2026 16:52