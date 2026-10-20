Alberta separation referendum: Voters choose to remain in Canada
Alberta votes to stay in Canada as first-ever separation referendum shows strong support for unity, boosting Prime Minister Mark Carney amid US trade war tensions and ongoing separatist debateReuters
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Thomas Lukaszuk, leader of the Forever Canadian group, speaks after Alberta residents voted to remain part of Canada in a non-binding referendum on Alberta sovereignty, according to CBC News, in Edmonton, Alberta, Canada, October 19, 2026. (Reuters)
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