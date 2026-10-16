Maktoum bin Mohammed: Emirati global finance roles reflect UAE leadership's forward-looking vision
Sheikh Maktoum bin Mohammed says Emirati global finance leadership reflects UAE vision as Ali Alhosani becomes first Emirati elected IMF Executive Director, representing the Arab Group and MaldivesEmirates247
4 min read
Share
His Highness Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, First Deputy Ruler of Dubai, Deputy Prime Minister and Minister of Finance
Add Emirates 24|7 to your Google News
Text Size: