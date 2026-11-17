Major websites Including Zoom, HSBC, and CNN compromised in supply chain attack
Malicious JavaScript injected through the Optimizely platform targeted visitors across 178 organizations in an attempt to steal cryptocurrency, skim payment cards, and infect iPhones.Reuters
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Malicious JavaScript was aimed at visitors to the websites of 178 organizations across various sectors through Optimizely, a website optimization platform, according to researcher Scott Helme. (Representational image: Reuters)
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