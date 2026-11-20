Dubai marks 55th Eid Al Etihad with citywide programme of cultural events and entertainment
Celebrations from 26 November to 6 December feature concerts, drone shows, family activities, shopping offers and dining experiencesEmirates247
13 min read
Share
Visitors can look forward to traditional Emirati performances, concerts by leading regional artists, special dining experiences, outdoor entertainment and exclusive shopping offers. Picture credit: Dubai Media Office
Add Emirates 24|7 to your Google News
Text Size: