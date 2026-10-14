Maktoum bin Mohammed meets with Lord Philip Hammond, Chairman of Innovo Group
The meeting explored opportunities for international companies to expand their operations in Dubai and develop projects that support growth and innovationEmirates247
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His Highness Sheikh Maktoum bin Mohammed reaffirmed Dubai’s commitment to creating a competitive business environment that enables international companies to invest with confidence and pursue long-term growth. Picture credit: Dubai Media Office
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