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New UAE traffic rules regulate e-scooters, bikes and skateboards

The rules, effective from January 1, set out registration, permit, technical and safety requirements for bicycles, e-scooters and other personal transport used on UAE roads

By Ahmed Abed Published: 3 November 2026, 13:40 (UAE) 3 min read Share