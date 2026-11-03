New UAE traffic rules regulate e-scooters, bikes and skateboards
The rules, effective from January 1, set out registration, permit, technical and safety requirements for bicycles, e-scooters and other personal transport used on UAE roads
By Ahmed Abed3 min read
Share
The six categories are bicycles, electric bicycles, electric scooters, mini-bikes, skateboards, and mobility devices for the elderly and people with disabilities. Picture used for illustrative purpose.
Add Emirates 24|7 to your Google News
Text Size: