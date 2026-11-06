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    UAE Guide

    Dubai Access Club explained: Invite-only membership, five-year tourist visa and Dh2,000 credit for frequent visitors

    Learn how to register your interest for the world’s first city-led tourism membership, and gain exclusive access and benefits on your next visit to Dubai

    Sanya Nayeem
    4 min read
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    Dubai Access Club is the world’s first city-led, invitation-only tourism membership programme. Picture for illustrative purposes. Picture credit: Unsplash

    Dubai Access Club is the world’s first city-led, invitation-only tourism membership programme. Picture for illustrative purposes. Picture credit: Unsplash

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