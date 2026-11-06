Dubai Access Club explained: Invite-only membership, five-year tourist visa and Dh2,000 credit for frequent visitors
Learn how to register your interest for the world’s first city-led tourism membership, and gain exclusive access and benefits on your next visit to DubaiSanya Nayeem
4 min read
Share
Dubai Access Club is the world’s first city-led, invitation-only tourism membership programme. Picture for illustrative purposes. Picture credit: Unsplash
Add Emirates 24|7 to your Google News
Text Size: