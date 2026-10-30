Oil Spill from GEM NO. 2 tanker contained; environmental remediation continues along affected UAE coastlines
Specialised technical teams are continuing work to address the tanker's technical issues, including repairing damaged sections, restoring some operational systems, and assessing the integrity of its structureWAM
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The coordination aims to ensure the necessary measures are taken to mitigate associated risks and safeguard maritime navigation. Picture credit: WAM
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