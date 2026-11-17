Emirates SkyCargo and Virgin Atlantic Cargo Sign MoU to strengthen global connectivity
Building on a decade-long partnership, the carriers aim to enhance interline connectivity, streamline operations and expand opportunities for customers worldwide.Emirates247
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The agreement was signed at Emirates Group Headquarters in Dubai by Badr Abbas, Divisional Senior Vice President, Emirates SkyCargo, and Nick Diesel, Managing Director, Virgin Atlantic Cargo.(Supplied)
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