    Emirates 24|7
    Sunday, October 18, 2026 | 7:57 PM (Dubai)
    UAE Guide
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    Business

    Do booking websites raise flight and hotel prices when you search repeatedly?

    Studies have found price differences between users and devices, but there is no conclusive evidence that repeated searches or cookies alone cause travel prices to rise

    By Azad Aishu3 min read
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    Studies have observed price differences and variations in search results among users, but this does not necessarily mean websites raise prices because someone has searched repeatedly, or that deleting cookies will result in a better deal. AI generated image used for illustrative purpose.

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