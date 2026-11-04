Democrats sweep Senate races in Texas and South Carolina, close in on US House
In Texas, Democratic state Representative James Talarico withstood a barrage of outside spending to defeat scandal-plagued Republican Attorney General Ken PaxtonReuters
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Supporters cheer as they watch early election results before Democratic Senate candidate Texas state Rep. James Talarico arrives to speak at an election night event in Austin, Texas, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP)
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