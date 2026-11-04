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    UAE

    Democrats sweep Senate races in Texas and South Carolina, close in on US House

    In Texas, Democratic state Representative James Talarico withstood a barrage of outside spending to defeat scandal-plagued Republican Attorney General Ken Paxton

    ReutersReuters
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    Supporters cheer as they watch early election results before Democratic Senate candidate Texas state Rep. James Talarico arrives to speak at an election night event in Austin, Texas, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP)

    Supporters cheer as they watch early election results before Democratic Senate candidate Texas state Rep. James Talarico arrives to speak at an election night event in Austin, Texas, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP)

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