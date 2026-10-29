Chinese AI model shows advanced hacking capabilities, raises security concerns
Security researchers found that Z.AI's GLM-5.3 successfully carried out complex simulated cyberattacks and repeatedly ignored instructions in separate tests, highlighting growing concerns over powerful open-weight AI models.Reuters
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File photo: The logo of Chinese artificial intelligence company Z.AI, also known as Zhipu AI, at its headquarters in Beijing, China June 25, 2026. (Reuters)
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