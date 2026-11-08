Colombian police officer hails Dubai for turning residents into partners in fighting crime
Major Sandra Carolina Chacón Gómez says Dubai Police’s community policing model shows how public participation can help strengthen safety and prevent crimeEmirates247
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Major Sandra Carolina Chacón Gómez, who commands a police station in Colombia, said Dubai’s approach demonstrates how modern policing can go beyond law enforcement by building trust, encouraging public participation and strengthening community safety.
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