Dubai requires KHDA approval for teachers delivering Islamic education to children aged four to six
Early childhood institutions must meet teacher qualification, language, assessment and documentation requirements under KHDA guidance
By Mohammed Ibrahim3 min read
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The requirement forms part of KHDA’s “Guide to Implementing Islamic Education in Early Childhood”, which sets out requirements covering teacher accreditation, children’s grouping, language of instruction, monitoring of learning progress and documentation of compliance. AI generated image used for illustrative purpose.
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